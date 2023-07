Table ronde – La restauration des dragons sculptés du musée Cernuschi Musée Cernuschi, musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris Paris, 16 septembre 2023, Paris.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée Cernuschi met à l’honneur la sculpture monumentale des dragons sculptés, de retour dans le parcours permanent des collections après restauration.

Cet élément d’architecture japonais figurait en bonne place dans la salle du Bouddha du vivant de Cernuschi, collectionneur à l’origine du musée. Déposé dans les années 1930, il n’a jamais été intégralement exposé depuis plusieurs décennies. Après plusieurs mois de fermeture, la salle du Bouddha accueille à nouveau cette œuvre spectaculaire à son emplacement initial au cœur du musée.

Intervenants :

• Jean-Sébastien Cluzel, Maître de conférence en histoire de l’art et archéologie de l’Extrême-Orient à Sorbonne Université.

• Katia Choupik, étudiante en histoire de l’art et archéologie de l’Extrême-Orient à Sorbonne Université

• Paul Fructus, étudiant en histoire de l’art et archéologie de l’Extrême-Orient à Sorbonne Université

• Patrick Jallet, restaurateur de sculpture

Animation de la discussion par Eric Lefebvre, directeur du musée Cernuschi

Auditorium

Musée Cernuschi, musée des arts de l'Asie de la Ville de Paris 7 avenue Vélasquez 75008 Paris Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris Île-de-France Depuis son ouverture au public en 1898, le musée Cernuschi, musée des arts de l'Asie de la Ville de Paris, a réuni près de 15 000 objets chinois, coréens, japonais, et vietnamiens. Véritable invitation au voyage dans l'écrin de l'hôtel particulier imaginé au XIXe siècle par Henri Cernuschi, le nouveau parcours de visite, inauguré en 2020, présente un panorama repensé et enrichi de 5 000 ans d'art de l'Asie.

