Site éponyme du « Castelnovien », il a abrité les derniers chasseurs cueilleurs au mésolithique avant un abandon de quelques soiècles et une réoccupation au néolithique vers 5500av J.C. Retour vers 11h00 au musée. Musée Castrum Vetus 1 montée des ruines 13220 Châteauneuf-les-Martigues Châteauneuf-les-Martigues 13220 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 42 79 81 56 http://castrum-vetus.fr Le musée des Amis de Castrum Vetus est un bâtiment du début du XVII° s. Il fut la dernière demeure des seigneurs de Châteauneuf-les-Martigues. Il propose aux visiteurs au travers de ses 7 salles d’expositions un parcours chronologique de l’archéologie locale depuis la préhistoire jusqu’à l’époque romaine. Il présente notamment une partie du matériel provenant des fouilles effectuées sur le site de l’abri préhistorique de la Font-aux-Pigeons proposé à la visite.Ce site éponyme (Castelnovien), situé à proximité du musée a été occupé de -7000 à -2500 ans. Le musée est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. L’abri préhistorique, situé en pied de colline présente des difficultés d’accès pour les personnes à mobilité réduite. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

