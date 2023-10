Concert de havaneres avec Els mariners del Canigó Musée Casa Pairal Castelnau-de-Lévis, 13 mai 2023, Castelnau-de-Lévis.

Nombres de places limitées

Amoureux de la culture et de la langue catalane, Les Mariners s’embarquèrent au printemps 1993 sur un vaisseau imaginaire baptisé « Canigó ».

Fidèles à la chanson de taverne pratiqué depuis le début du XXème siècle sur la côte catalane, ils aiment chanter la mer et le chant des vagues que constituent les havaneres et les valses marines.

Musée Casa Pairal Le Castillet, Place de Verdun, 66000 Perpignan

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

© Els mariners del Canigó