Histoires décalées : « Ceux qui ont marqué l’histoire du Castillet » Musée Casa Pairal, 13 mai 2023, Castelnau-de-Lévis.

Histoires décalées : « Ceux qui ont marqué l’histoire du Castillet » Samedi 13 mai, 16h00 Musée Casa Pairal Entrée gratuite, Sur réservation au 04 68 35 42 05 Nombre de places limitées

DHistoires décalées : « Ceux qui ont marqué l’histoire du Castillet »

Corinne Doumenc et François Lemartinel, guides conférenciers

De ses origines 1368 avec son maître d’oeuvre Guillem Gatard, en passant par l’affrontement de Jean II et Louis XI un siècle plus tard, jusqu’au Castillet sous Charles Quint puis Louis XIV, venez redécouvrir ce monument à travers des visites théâtralisées au ton décalé.

Musée Casa Pairal Le Castillet, Place de Verdun, 66000 Perpignan Castelnau-de-Lévis 81150 Tarn Occitanie 04 68 35 42 05 https://www.mairie-perpignan.fr/culture-patrimoine/culture/musees/casa-pairal Le Castillet, porte Nord de la Ville de Perpignan, ancienne forteresse puis prison, il abrite aujourd’hui le musée de la Casa Pairal. Horaires Nuit des musées : 15h – 00h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T16:00:00+02:00 – 2023-05-13T17:30:00+02:00

2023-05-13T16:00:00+02:00 – 2023-05-13T17:30:00+02:00

© Office Tourisme Perpignan