Musée Carnavalet – Visite-atelier: Sur les ailes de Mercure

Le samedi 03 décembre 2022

de 16h00 à 17h00

Le mercredi 23 novembre 2022

de 15h30 à 17h00

. payant

Visite et atelier au sein du Musée Carnavalet-Histoire de Paris. Thème : Antiquité. Mercure, le dieu du commerce fait l’objet d’un véritable culte dans la ville antique de Lutèce. Après avoir identifiés les signes distinctifs de Mercure, évoqués dans la visite, dessinez votre propre interprétation du dieu. Dès 6 ans.

Durée : 1h30 (visite: 45 minutes, atelier: 45 minutes)

Contact : https://www.carnavalet.paris.fr

