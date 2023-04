Ateliers créatifs : la pataphysique et Paris Musée Carnavalet – histoire de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Ateliers créatifs : la pataphysique et Paris Musée Carnavalet – histoire de Paris, 13 mai 2023, Paris. Ateliers créatifs : la pataphysique et Paris Samedi 13 mai, 14h30 Musée Carnavalet – histoire de Paris Gratuit sans réservation Ateliers créatifs pataphysiques Participez à un ouvroir pataphysique le temps d’un après-midi pas comme les autres ! Issus de la pataphysique, les « ouvroirs » sont des espaces de création organisés autour d’un défi : créer à partir de contraintes.

Pour découvrir cette forme spécifique de créativité, trois atelirs OU-X-PO sont organisés autour de Paris, ses monuments et son histoire :

– Ou-li-po : atelier de création littéraire

– Ou-tra-po : atelier de création théâtrale

– Ou-pein-po :atelier de création plastique Déroulé:

14h30-16h30 : Ateliers. Chaque groupe travaillera séparement autour des thématiques parisiennes des ouvroirs.

16h30-17h30 : Restitution collective du travail de chaque atelier dans l’orangerie du musée Plus d’informations ici. Lieu:

Orangerie du musée Carnavalet-Histoire de Paris

Orangerie du musée Carnavalet-Histoire de Paris

14 rue Payenne, 75003 Paris Musée Carnavalet – histoire de Paris 23 rue de Sévigné 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France 01 44 59 58 58

2023-05-13T14:30:00+02:00 – 2023-05-13T17:30:00+02:00

2023-05-13T14:30:00+02:00 – 2023-05-13T17:30:00+02:00 ©musée Carnavalet-Histoire de Paris

