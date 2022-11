Musée Carnavalet – Conte: « Qui, Que, Quoi, Carnavalet » Musée Carnavalet Paris Catégories d’évènement: île de France

Musée Carnavalet – Conte: « Qui, Que, Quoi, Carnavalet » Musée Carnavalet, 26 novembre 2022, Paris. Le mercredi 25 janvier 2023

de 15h30 à 16h30

Le mercredi 04 janvier 2023

de 16h30 à 17h30

Le samedi 10 décembre 2022

de 16h00 à 17h00

Le samedi 26 novembre 2022

de 16h00 à 17h00

. payant

Conte au sein du Musée Carnavalet-Histoire de Paris. Thème : découvertes des oeuvres du musée sous forme de conte. Dans un chapeau, les œuvres incontournables du musée ont déposé leurs noms sur de petits papiers qu’il suffit de piocher pour entendre une histoire ! Lors de cette séance, ce sont les enfants qui feront, au hasard, le choix des contes pour partir à la découverte d’œuvres phares du musée Carnavalet. Dès 5 ans.

Durée : 1 h Musée Carnavalet 23 rue de Sévigné 74004 Paris Contact : https://www.carnavalet.paris.fr https://www.billetterie-parismusees.paris.fr/selection/timeslotpass?productId=101779116663>mStepTracking=true

