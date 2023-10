CONCERT AUTOUR DE L’EXPOSITION LOUIS PONS (1927 – 2021), J’AURAI LA PEAU DES CHOSES Musée Cantini, Art Moderne Marseille, 13 mai 2023, Marseille.

CONCERT AUTOUR DE L’EXPOSITION LOUIS PONS (1927 – 2021), J’AURAI LA PEAU DES CHOSES Samedi 13 mai, 19h00 Musée Cantini, Art Moderne Entrée libre, sans réservation

CONCERT

ASMR – concert d’objets sonores du quotidien

À 19h, 20h, 21h, 22h et 23h

Découvrez l’exposition avec une proposition sonore ASMR par l’association Diffusion

Cette proposition est née d’une double envie : celle de faire découvrir les tout petits bruissements de notre quotidien à travers la captation microphonique et l’écoute au casque. Celle aussi de repenser la forme traditionnelle du concert en un spectacle ludique, où l’instrument est aussi installation, où le dispositif technologique peut s’adapter aux spécificités des lieux d’accueil, où la proposition artistique peut aller à la rencontre du public. Un travail sonore réalisé en lien avec le Musée Cantini et le parcours muséal imaginé pour l’exposition, avec des enregistrements et des aphorismes de Louis Pons par le personnel du Musée Cantini.

Musée Cantini, Art Moderne 19, rue Grignan, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 94 83 30 http://www.mairie-marseille.fr La collection du musée Cantini compte parmi les premières collections publiques françaises d’art moderne. Elle s’articule autour des grandes séquences qui jalonnent le vingtième siècle notamment le fauvisme avec la libération de la couleur incarnée par Friesz, Kokoschka, Camoin, tout comme le premier cubisme avec Dufy, les expérimentations post-cubistes et puristes des années 1920-1940 (Villon, Ozenfant, Léger, Hélion, Magnelli) ainsi que le mouvement Gutai.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

Affiche de l’exposition © Ville de Marseille