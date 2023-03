Le musée Pissaro ouvre ses portes aux artisans d’art Musée Camille Pissarro Pontoise Catégories d’Évènement: Pontoise

Val-d'Oise

Le musée Pissaro ouvre ses portes aux artisans d’art Musée Camille Pissarro, 1 avril 2023, Pontoise. Le musée Pissaro ouvre ses portes aux artisans d’art 1 et 2 avril Musée Camille Pissarro Le musée Pissarro vous propose pour la première fois, une riche programmation d’artisans, en lien avec le patrimoine : Silvia ZHEKOVA, restauratrice de tableaux et Lucilla MONARDI, restauratrice de peintures murales, vous feront découvrir leurs métiers où la délicatesse, la précision et l’expertise font de leurs quotidiens une aventure pleine de sens. (Celles-ci travaillent pour la prestigieuse maison lppolita Romeo : conservation-retauration de monuments historiques et d’oeuvres d’art). La créatrice d’enluminure Laure ANTOINE vous présentera ses créations empreintes de modernité. La tapissière en siège et abat-jouriste Valérie IMHOFF de l’atelier be-cosy, vous fera découvrir les secrets de ses tissus et sa vision trés contemporaine de ses créations. Une première exposition très engagée pour des métiers rares, dans un musée à découvrir ! Musée Camille Pissarro 17, rue du Château, 95300, Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 73 90 77 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100048533958584 »}, {« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100066580453334 »}, {« link »: « https://www.ippolitaromeo.com/ »}, {« link »: « https://www.enluminures-vagabondes.fr/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/atelierbecosy/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 peinture restauration Silvia ZHEKOVA, Laure ANTOINE, Lucilla MONARDI, Valérie IMHOFF

Détails Catégories d’Évènement: Pontoise, Val-d'Oise Autres Lieu Musée Camille Pissarro Adresse 17, rue du Château, 95300, Pontoise Ville Pontoise Departement Val-d'Oise Lieu Ville Musée Camille Pissarro Pontoise

Musée Camille Pissarro Pontoise Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontoise/

Le musée Pissaro ouvre ses portes aux artisans d’art Musée Camille Pissarro 2023-04-01 was last modified: by Le musée Pissaro ouvre ses portes aux artisans d’art Musée Camille Pissarro Musée Camille Pissarro 1 avril 2023 Musée Camille-Pissarro Pontoise Pontoise

Pontoise Val-d'Oise