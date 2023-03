Le musée, la nuit Musée Camille Claudel Nogent-sur-Seine Catégories d’Évènement: Aube

Le musée, la nuit Samedi 13 mai, 22h00 Musée Camille Claudel Visite de 30 minutes environ Une fois la nuit tombée et les lumières éteintes, découvrez le musée à la lueur d'une lampe de poche. Par petits groupes, suivez un médiateur dans l'exploration des sculptures qui se dévoilent dans la pénombre. Surprise et émerveillement garantis ! Musée Camille Claudel 10, rue Gustave Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine, Aube, Grand Est 03 25 24 76 34 http://www.museecamilleclaudel.fr

2023-05-13T22:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T22:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 © Abril M barruecos

