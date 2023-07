Bal trad’actuel avec le Trio Loubelya Musée Calbet Grisolles, 16 septembre 2023, Grisolles.

Bal trad’actuel avec le Trio Loubelya Samedi 16 septembre, 18h00 Musée Calbet Gratuit. Entrée libre. Sous la halle. Possibilité de se restaurer sur place.

À la fois intimiste et éloquent, virtuose et populaire, le bal du Trio Loubelya est mouvant et émouvant. Une complicité s’est tissée entre ses membres au fil des bals sur les routes d’Europe. La respiration sublimée de l’accordéon crée un terrain de jeu où la clarinette et les saxophones, tantôt subtils, tantôt espiègles, défient la ronde profondeur de la contrebasse. Trois personnalités fortes, celles de Marie Constant, Florent Lalet et Rolland Martinez, se fondent ici pour former une quatrième entité : le Trio Loubelya. Si vous êtes novice en danse traditionnelle, ne faites pas demi-tour ! Au contraire, Marie Constant vous fera des petites démonstrations de pas avant certains morceaux. Alors n’hésitez plus, que vous soyez passionné de danse, mélomane ou simple curieux, entrez dans la danse au son d’un cercle endiablé : c’est l’occasion de vous laisser aller à l’irrésistible appel de vos oreilles et de vos pieds !

Musée Calbet 15 rue Jean-de-Comère, 82170 Grisolles Grisolles 82170 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 02 83 06 http://www.museecalbet.com Créé en 1938 par l’écrivain et poète occitan Théodore Calbet, le musée d’arts et traditions populaires de Grisolles dispose d’un ensemble de collections liées aux différents aspects de la vie quotidienne régionale, de la préhistoire à nos jours.

Niché dans une ancienne maison bourgeoise à colombages du XVIIe siècle, le musée Calbet séduira ses visiteurs par la diversité et le charme de ses collections, ainsi que par la qualité de ses expositions. C’est un musée ouvert et vivant où les couleurs du patrimoine s’expriment tout au long de l’année… Depuis 2002, le musée Calbet ouvre également ses espaces à la création contemporaine, en accueillant des artistes en exposition et en résidence, qui revisitent les notions de patrimoine, de communauté et de territoire. Parc de stationnement (à moins de 100m pour voitures et autocars). Gare desservie (à 1km). Voies navigables (Canal latéral à la Garonne, port de plaisance à 1km).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

