Kermesse comme autrefois Musée Calbet Grisolles, 16 septembre 2023, Grisolles.

Venez profiter d’une agréable après-midi en retrouvant l’atmosphère des kermesses d’antan, avec des stands de tir et des jeux en bois, ainsi que de nombreux autres divertissements. Vous pourrez vous amuser avec des circuits de billes, des parties de tir à la corde, et même participer à une course de chevaux à deux pattes avec des chevaux-bâtons. Il y en aura pour tous les goûts, et petits et grands se replongeront avec joie dans leur enfance !

Tout au long de l’événement, vous pourrez également profiter de jeux en bois, jouer aux billes, essayer le tir à la sarbacane, participer à un atelier de presse typographique pour personnaliser vos t-shirts, jouer avec les mots et vous détendre dans un coin lecture.

Voici le programme des activités :

15h : Course en sac (par équipe)

16h : Épreuve de tir à la corde (en équipe)

17h : Course de cheval-bâton (par équipe)

L’événement se déroulera sur l’esplanade devant le musée et l’église, dans le cadre de l’exposition : « S’A-musée ensemble » au musée Calbet.

Nous sommes ravis de collaborer avec la ludothèque de Grisolles et la médiathèque intercommunale Paschal Grousset, ainsi qu’avec l’association de Tir Grisollaise, les Ateliers de soin, le CMJ, l’Espace Ados et les Amis du Musée Calbet.

Musée Calbet 15 rue Jean-de-Comère, 82170 Grisolles Grisolles 82170 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 02 83 06 http://www.museecalbet.com [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.grisolles@grandsud82.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 63 02 83 96 »}] Créé en 1938 par l’écrivain et poète occitan Théodore Calbet, le musée d’arts et traditions populaires de Grisolles dispose d’un ensemble de collections liées aux différents aspects de la vie quotidienne régionale, de la préhistoire à nos jours.

Niché dans une ancienne maison bourgeoise à colombages du XVIIe siècle, le musée Calbet séduira ses visiteurs par la diversité et le charme de ses collections, ainsi que par la qualité de ses expositions. C’est un musée ouvert et vivant où les couleurs du patrimoine s’expriment tout au long de l’année… Depuis 2002, le musée Calbet ouvre également ses espaces à la création contemporaine, en accueillant des artistes en exposition et en résidence, qui revisitent les notions de patrimoine, de communauté et de territoire. Parc de stationnement (à moins de 100m pour voitures et autocars). Gare desservie (à 1km). Voies navigables (Canal latéral à la Garonne, port de plaisance à 1km).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©Joc Bois