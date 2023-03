Jouons avec les » Trésors de Théodore » Musée Calbet, 13 mai 2023, Grisolles.

Jouons avec les » Trésors de Théodore » Samedi 13 mai, 20h00 Musée Calbet Entrée libre.

Venez découvrir le jeu de société « Les trésors de Théodore » autour des collections du musée et passer un moment convivial en compagnie de son créateur et de l’équipe du musée. Vous pourrez aussi jouer à d’autres jeux de société sur le thème de l’art et des musées.

« LES TRÉSORS DE THÉODORE » est un jeu de collections, d’observation et d’imagination pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, qui vous propose de vous mettre dans la peau d’un artiste-scénographe appelé le temps d’une saison culturelle pour mettre en valeur les collections de ce joli musée.

En partenariat avec Ludocom et l’association des Amis du Musée.

Musée Calbet 15 rue Jean de Comère, 82170, Grisolles Grisolles 82170 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 02 83 06 http://www.museecalbet.com A travers la présentation de ses collections ethnographiques, techniques et artistiques, le musée Calbet propose à l’année une lecture vivifiante du patrimoine, alliant création contemporaine et regard historique. Un musée ouvert et vivant où s’expriment à l’année toutes les couleurs du patrimoine…

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

