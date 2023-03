Visite des « trésors » des réserves à la lampe torche Musée Calbet Grisolles Catégories d’Évènement: Grisolles

Visite des « trésors » des réserves à la lampe torche Musée Calbet, 13 mai 2023, Grisolles. Visite des « trésors » des réserves à la lampe torche Samedi 13 mai, 20h00 Musée Calbet Renseignements et inscriptions sur contact@museecalbet.com Où se trouve les collections du musée qui ne sont pas exposées? Dans quelles conditions sont-elles conservées? Le musée se propose de vous faire découvrir ses « trésors » cachés dans les réserves lors d’une visite originale à la lampe torche.

Durée : 30 minutes (4 créneaux disponibles entre 20h et 22h) Musée Calbet 15 rue Jean de Comère, 82170, Grisolles Grisolles 82170 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 02 83 06 http://www.museecalbet.com A travers la présentation de ses collections ethnographiques, techniques et artistiques, le musée Calbet propose à l’année une lecture vivifiante du patrimoine, alliant création contemporaine et regard historique. Un musée ouvert et vivant où s’expriment à l’année toutes les couleurs du patrimoine… Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 ©museecalbet

