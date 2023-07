Visitez le musée de la Mécanographie Musée Bull et de la Mécanographie Belfort, 17 septembre 2023, Belfort.

Lorsqu’on entre dans le petit musée de la Mécanographie situé dans les anciens locaux Bull, à Belfort, l’impression d’un retour en arrière dans le temps se fait sentir.

À l’intérieur, pas question d’apercevoir un écran tactile ou un clavier avec le signe « @ » mais plutôt des grosses machines d’une autre époque. Ce sont des anciens ouvriers de Bull Belfort qui sont à l’origine de la création de ce musée.

Vous pourrez y découvrir un atelier de mécanographie en fonctionnement avec une perforatrice (la Pelrod), une traductrice (la trad 80), une trieuse (E12), une interclasseuse et le clou de l’atelier la tabulatrice (BS 120), la Rolls de l’époque, qui imprimait 150 lignes par minute et a détenu le record de vitesse mondiale d’impression de 1934 à 1951.

L’autre partie du musée présente un large échantillon des machines de saisie et d’impression, fabriquées à Belfort entre 1960 et 1992, et aussi « Mathilde », la première machine de magnétographie développée par Bull.

C’est l’histoire de l’informatique que nous vous invitons à venir découvrir.

Musée Bull et de la Mécanographie 5, rue Jacqueline-Auriol 90000 Belfort Belfort 90000 Alstom-Technopole Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté

