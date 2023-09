Chasse aux monstres Musée Bressuire, 31 octobre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Viens déguisé pour partir à la recherche des monstres du musée puis réalise ton marque-page terrifiant en origami.

Enfants de 7 à 12 ans, sur réservation..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 18:00:00. EUR.

Musée Place de l’Hôtel de Ville

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come dressed up and go in search of the museum’s monsters, then make your own terrifying origami bookmark.

Children aged 7 to 12, on reservation.

Ven disfrazado y ve en busca de los monstruos del museo, después haz tu propio y terrorífico marcapáginas de origami.

Niños de 7 a 12 años, con reserva previa.

Komm verkleidet, um dich auf die Suche nach den Monstern des Museums zu begeben und bastele dann dein gruseliges Origami-Lesezeichen.

Kinder von 7 bis 12 Jahren, nach vorheriger Anmeldung.

