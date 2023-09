Atelier – Jouons avec les couleurs Musée Bressuire, 25 octobre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Crée ton photophore en papier vitrail.

À partir de 6 ans, sur réservation..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 . EUR.

Musée Place de l’Hôtel de Ville

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Create your own stained-glass photophore.

From age 6, by reservation.

Crea tu propio fotóforo a partir de papel vitral.

A partir de 6 años, previa reserva.

Gestalte dein Windlicht aus Glaspapier.

Ab 6 Jahren, mit Voranmeldung.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Bocage Bressuirais