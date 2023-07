« Comme une fine poussière sonore de mélancolie barbare » Par le duo Superphenix : Lucie Edel, mezzo-soprano et Raphaël Béreau, guitariste Musée Bourdelle Paris, 16 septembre 2023, Paris.

16 et 17 septembre Musée Bourdelle Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Tél. 01 84 82 14 55 – E-mail : eppm-bourdelle.reservations@paris.fr

Samedi 16 et dimanche 17 septembre

Du hall des plâtres aux ateliers du musée, le duo Superphenix, composé de la mezzo-soprano Lucie Edel et du guitariste Raphaël Béreau, distille lors de moments musicaux ≪ comme une fine poussière sonore de mélancolie barbare ≫, pour reprendre les mots de Claude Debussy à Pierre Louÿs lors d’un voyage en Espagne. Conçu autour des mélodies populaires espagnoles, le programme marie voix et guitare, dans une combinaison rythmique et accessible, conjuguant refrains vigoureux, et sensuels, et mélodies rêveuses.​

LE DUO SUPERPHENIX

Lucie Edel et Raphaël Béreau se rencontrent alors qu’ils sont tout jeunes enfants. C’est l’année 1997 et la fermeture du réacteur nucléaire expérimental Superphénix fait grand bruit dans les médias. 20 ans plus tard, Lucie est chanteuse lyrique et Raphaël guitariste. C’est pour célébrer les souvenirs d’enfance et se rappeler que la musique doit rester un jeu pour eux et un divertissement pour le public qu’il prenne le nom de ce réacteur nucléaire qui, l’année du leur rencontre, les avait tant marqués. Le projet de Superphénix propose une esthétique résolument moderne et rafraîchissante de la musique classique. Ils proposent un premier programme de mélodies populaires espagnoles.

LUCIE EDEL, mezzo-soprano Lucie Edel étudie au Conservatoire de Paris et à l’Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten avant d’obtenir son diplôme de chant à l’HEMU de Lausanne. Elle se consacre alors au répertoire de concert : Songe d’une nuit d’été et Psaume 42 de Mendelssohn, Auferstehung und Himmelfahrt de C.P.E Bach, le Lobgesang de Mendessohn, Israël en Egypte de Haëndel, mais également au répertoire de musique de chambre en interprétant les rôles titres des cantates du Prix de Rome Diane de Godard, Médée de Hüe et Judith de Hillemacher. En juin 2022, elle crée le duo Suphernix avec le guitariste Raphaël Béreau. A l’opéra Lucie incarne Parthœnis dans La Belle-Hélène d’Offenbach, Titania dans Les Cris de Paris de Kastner, La Nymphe de la Seine dans Le Retour des Dieux sur la Terre de Blamont, La beauté dans le Mariage Forcé de Lully, L’esclave allemande dans la Caravane du Caire de Grétry, Climène dans Le Malade imaginaire de Charpentier, la Troisième dame dans la Flûte enchantée de Mozart, Sylphie dans Echo et Narcisse de Glück.Lucie se produit notamment à l’Opéra d’Avignon, l’Opéra de Nantes, l’Opéra d’Angers, l’Atelier lyrique de Tourcoing, l’Opéra de Massy, l’Opéra Royal de Versailles, le Müpa de Budapest, le Concertgebouw de Bruges, la salle Flagey, le Palais des congrès de Bienne-Soleure ; sous la direction de chefs tels que Arie van Beek et Hervé Niquet.Lucie Edel est lauréate du Troisième Prix de l’International Flame Competition en juillet 2019 et remporte le Honorable Prize du Neapolitan Masters Competition en janvier 2022.

RAPHAËL BÉREAU, guitariste Raphaël Béreau est guitariste classique professionnel diplômé de l’École Normale de Paris où il a été formé dans les classes d’Éric Lesage et de Paul Meyer. A Montréal, il obtient ensuite le Master d’Interprétation de la classe d’Alvaro Pierri. Avec le guitariste Tizoc Romero, il crée à Vienne le Duo R2T2 qui explore un vaste répertoire d’oeuvres originales et d’arrangements personnels. Sa carrière prend une dimension internationale avec sa participation au Festival International de Guitare de Paris et à deux tournées en Inde, mêlant concerts et masterclass, Chambriste accompli, il est lauréat de nombreux concours internationaux de musique de chambre : 1er prix au Concours International d’Omis (Croatie, 2015), 1er prix à l’unanimité au Concours International d’Elche (Espagne,2014), 1er prix au Concours International de Schweinfurt (Allemagne, 2014), le Prix du Public au Concours International de Valencia (Espagne, 2012). Raphaël multiplie voyages et rencontres musicales faisant dialoguer la guitare avec d’autres instruments : le violon, la contrebasse, la flûte, la voix, le quatuor à cordes, l’orchestre. Il prépare actuellement un album consacré à la musique française avec le violoniste Jean-Samuel Bez avec lequel il avait déjà enregistré une œuvre de Jacqueline Fontyn.​

Le duo Superphenix : Lucie Edel, mezzo-soprano et Raphaël Béreau, guitariste photo © Pablo Kharroubi