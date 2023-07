« À vos marques, prêts, modelez ! » Ateliers de modelage en famille sous le signe de l’Olympiade culturelle Musée Bourdelle Paris, 16 septembre 2023, Paris.

« À vos marques, prêts, modelez ! »

Ateliers de modelage en famille sous le signe de l’Olympiade culturelle​

En famille, découvrez l’emblématique œuvre d’Antoine Bourdelle Héraklès archer et l’affiche créée par l’artiste pour les Olympiades de 1924, puis modelez en argile votre propre héros olympique.​

Il est recommandé d’apporter une boîte en carton afin de transporter le modelage réalisé.

A noter : pour cette activité en famille, il est nécessaire de réserver une place par adulte et par enfant.

Renseignements :Service des publics du musée Bourdelle

Tél. 01 84 82 14 55 – Mail : eppm-bourdelle.reservations@paris.fr​

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Héraklès archer de Bourdelle, musée Bourdelle, Paris, photo Pierre Antoine