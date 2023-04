Concert « Flûte transcriptions » Par la pianiste Marie-Josèphe Jude et la flûtiste Raquele Magalhães Musée Bourdelle Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Concert « Flûte transcriptions » Par la pianiste Marie-Josèphe Jude et la flûtiste Raquele Magalhães Musée Bourdelle, 13 mai 2023, Paris. Concert « Flûte transcriptions » Par la pianiste Marie-Josèphe Jude et la flûtiste Raquele Magalhães Samedi 13 mai, 19h00, 20h00, 21h00, 22h00 Musée Bourdelle Gratuit – sans réservation – dans la limite des places disponibles (Hall des plâtres) Concert « Flûte transcriptions » Par la pianiste Marie-Josèphe Jude et la flûtiste Raquele Magalhães

A l’occasion de la Nuit européenne des musées 2023, la pianiste de renommée internationale Marie-Josèphe Jude se produira en duo avec la flutiste Raquele Magalhães pour un concert exceptionnel.

Le public goûtera, dans une rare proximité avec les deux interprètes, l’art de la transcription et la poésie du romantisme allemand et du symbolisme français à travers des pièces de Robert Schumann, de Maurice Ravel et de Claude Debussy.

A 19h, 20h, 21h et 22h. Durée : 20 minutes

Entrée libre, dans la limite des places disponibles – dans le Hall des plâtres

Musée Bourdelle – 18 rue Antoine Bourdelle 75015 Paris

Renseignements : Service des publics du musée Bourdelle

Musée Bourdelle – 18 rue Antoine Bourdelle 75015 Paris

Renseignements : Service des publics du musée Bourdelle

Tél. 01 84 82 14 55 – e-mail : eppm-bourdelle.reservations@paris.fr

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:20:00+02:00

2023-05-13T22:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:20:00+02:00 © Jean-François Mariotti

Détails Catégorie d'Évènement: Paris

Musée Bourdelle Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

