[Rendez-vous d’Exception] Rencontre avec le sculpteur Patrick Turini Samedi 1 avril, 11h30, 14h30, 16h00 musée Bourdelle

Rencontre avec le sculpteur Patrick Turini et démonstration de taille de pierre par la technique de la « mise aux points »​

À partir d’un modèle en plâtre de La Chilienne (1921) de Bourdelle, le sculpteur Patrick Turini proposera une démonstration de taille de pierre par le procédé de la « mise aux points ». Très répandue au XIXème dans les ateliers où les sculpteurs déléguaient cette étape à des praticiens, cette technique de taille, aujourd’hui peu usitée en France, est exceptionnellement présentée et commentée au musée.​

Patrick Turini est sculpteur en restauration et enseignant au sein du cursus Conservation Restauration des Œuvres Sculptées à l’École Supérieure d’Art et de Design de Tours​.

Samedi 1er avril à 11h30, 14h30 et 16h

Entrée gratuite – Sur réservation sur la billetterie en ligne Paris Musées

Durée de la visite : 1h

Démonstration de taille directe par « mise au point » par Patrick Turini musée Bourdelle