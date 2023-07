Visites guidées du musée Musée Boucher-de-Perthes Abbeville, 19 juillet 2023, Abbeville.

Une heure au musée : Les réserves du musée

À 16h30

Le saviez-vous ? Seule une infime partie des collections du musée est exposée dans les salles… Les réserves regorgent d’œuvres de toute sorte à l’abri des regards. Partez à leur découverte !

Juillet : 12

Août : 02, 23

Rendez-vous Musée Boucher de Perthes, 24 rue Gontier-Patin à Abbeville

Une heure au musée : Les collections du musée

Les collections du musée sont diverses : beaux-arts, objets archéologiques, spécimens naturalisés… Pendant les travaux du musée, parcourez les salles du musée et découvrez les chantiers des collections en cours.

Juillet : 19

Août : 09

Une heure au musée : Dialogues avec Manessier

Et si Alfred Manessier contait lui même ses œuvres ? Laissez-vous narrer le travail de cet artiste de renom grâce à une sélection d’interview et reportage vidéo réalisés entre 1966 et 1993.

Juillet : 26

Août : 16

Informations pratiques des visites guidées

4€ / adulte – Durée : 1h

Renseignements et réservation obligatoire auprès du Service des publics, 03 22 20 29 69

Musée Boucher-de-Perthes 24, rue Gontier-Patin 80100 Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France 03 22 24 08 49 http://www.abbeville.fr/loisirs/musee-boucher-de-perthes.html Installé depuis 1954 pour partie dans l'ancien beffroi du XIIIe siècle, inscrit par l'UNESCO au patrimoine mondial, et dans la trésorerie du XVe siècle, le musée Boucher-de-Perthes présente des collections de nature encyclopédique. La section archéologique témoigne du passé de la région. Le fonds d'histoire naturelle évoque l'écosystème de la baie de Somme. Enfin, un ensemble de premier plan illustre l'évolution des beaux-arts et des arts décoratifs, avec comme points forts de précieuses sculptures et peintures des XVe et XVIe siècles, d'importants tableaux du XVIIIe siècle et des œuvres modernes de Camille Claudel ou Alfred Manessier.

Abbeville musée

© Céline Abelé