Le musée Boucher de Perthes fait son cinéma Musée Boucher de Perthes Abbeville, 13 mai 2023, Abbeville.

Le musée Boucher de Perthes fait son cinéma Samedi 13 mai, 18h30, 21h00 Musée Boucher de Perthes Entrée Libre

Installez-vous confortablement, le musée Boucher de Perthes fait son cinéma en vous proposant de découvrir deux films.

À 18h30 découvrez le film documentaire Les Offrandes d’Alfred Manessier, réalisé par Gérard Raynal. Et à partir de 21h, laissez-vous tenter par un film documentaire autour de Roger Agache et de l’archéologie aérienne.

En pratique : à 18h30 et à 21h – Salle Manessier (2e étage).

Musée Boucher de Perthes 24 rue Gontier-Patin, 80100 Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

Ville d’Abbeville