À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le musée Boucher de Perthes (au pied du beffroi, 24 rue Gontier Patin) rouvre exceptionnellement ses portes. Seul ou accompagné, entre amis ou en famille, venez participer à l’une des nombreuses activités proposées tout au long de la soirée. Il s’agit là d’une occasion unique pour (re)découvrir les collections du musée et vivre des expériences immersives.

Exposition éphémère « Dialogues »

Le musée Boucher de Perthes donne carte blanche aux élèves de 1re spécialité Arts plastiques du lycée Boucher de Perthes.

Cette exposition éphémère s’inscrit dans le dispositif La classe l’Œuvre. Adossé à La Nuit européenne des musées, ce dispositif invite des élèves à étudier tout au long de l’année scolaire une œuvre ou un objet conservé par un musée. Les élèves du lycée Boucher de Perthes ont choisi des œuvres du musée qu’ils se sont appropriés et qu’ils ont réinterprétées à travers des productions plastiques inédites. Venez découvrir leur travail !

Le coin des histoires

Laissez-vous conter des histoires et légendes de tous horizons. Entre histoires d’oiseaux, récits ancestraux et contes d’épouvantes, venez partager un moment convivial.

18h30 | Histoires exotiques de la comtesse Delamotte

19h30 | Récits de voyage de la duchesse Dubéry

21h30 | Les lectures du troubadour nomade

22h30 | Histoires glaçantes et terrifiantes de Mlle Gabrielle

Le musée Boucher de Perthes fait son cinéma

Installez-vous confortablement, le musée Boucher de Perthes fait son cinéma en vous proposant de découvrir deux films.

À 18h30 découvrez le film documentaire Les Offrandes d’Alfred Manessier, réalisé par Gérard Raynal. Et à partir de 21h, laissez-vous tenter par un film documentaire autour de Roger Agache et de l’archéologie aérienne.

Abbeville 2050 – La fresque murale participative

Arrêtez-vous un instant et imaginez une ville de demain plus grande, plus verte et plus moderne. Accompagnée de Christian Migeon, membre du duo d’artisans-designers Migeon&Migeon, réalisez une fresque participative et imaginez Abbeville en 2050.

Le menteur menteur

Le jeu d’enquête théâtralisé

Les œuvres sortent de leurs cadres pour vous conter leurs histoires presque vraies. Écoutez, observez, questionnez et peut-être identifierez-vous-vous les mensonges qui se seront glissés dans les histoires du Menteur menteur !

En pratique : en continu de 18h30 à 19h30 puis de 21h à 22h – À partir de 7 ans

Les énigmes de Merlin

Merlin vous attend pour des jeux d’énigmes. À vous de jouer !

En pratique : en continu de 18h à 23h

Night Club

Feat. DJ Boucher de Perthes

De la musique, des lumières et une bonne ambiance, voici les ingrédients pour une fête réussie.

En pratique : en continu de 18h à 23h

Le programme en ligne

