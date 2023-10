Exposition éphémère « Dialogues » Musée Boucher-de-Perthes Abbeville, 13 mai 2023, Abbeville.

Exposition éphémère « Dialogues » Samedi 13 mai, 18h00 Musée Boucher-de-Perthes Entrée libre

Le musée Boucher de Perthes donne carte blanche aux élèves de 1re spécialité Arts plastiques du lycée Boucher de Perthes.

Cette exposition éphémère s’inscrit dans le dispositif La classe l’Œuvre. Adossé à La Nuit européenne des musées, ce dispositif invite des élèves à étudier tout au long de l’année scolaire une œuvre ou un objet conservé par un musée. Les élèves du lycée Boucher de Perthes ont choisi des œuvres du musée qu’ils se sont appropriés et qu’ils ont réinterprétées à travers des productions plastiques inédites. Venez découvrir leur travail !

En pratique : en continu de 18h à 23h – Salle Lennel (2e étage).

Musée Boucher-de-Perthes 24 rue Gontier-Patin, 80100 Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France 03 22 24 08 49 http://www.abbeville.fr/loisirs/musee-boucher-de-perthes.html https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-Boucher-de-Perthes-dAbbeville-Officiel/388275764666763 Installé depuis 1954 pour partie dans l’ancien beffroi du XIIIe siècle, inscrit par l’UNESCO au patrimoine mondial, et dans la trésorerie du XVe siècle, le musée Boucher-de-Perthes présente des collections de nature encyclopédique. La section archéologique témoigne du passé de la région. Le fonds d’histoire naturelle évoque l’écosystème de la baie de Somme. Enfin, un ensemble de premier plan illustre l’évolution des beaux-arts et des arts décoratifs, avec comme points forts de précieuses sculptures et peintures des XVe et XVIe siècles, d’importants tableaux du XVIIIe siècle et des œuvres modernes de Camille Claudel ou Alfred Manessier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

©musée Boucher de Perthes