Pour toute information : 03 22 24 08 49

Pour travaux de réhabilitation et extension

Musée Boucher-de-Perthes 24, rue Gontier-Patin 80100 Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France

03 22 24 08 49 http://www.abbeville.fr/loisirs/musee-boucher-de-perthes.html Installé depuis 1954 pour partie dans l’ancien beffroi du XIIIe siècle, inscrit par l’UNESCO au patrimoine mondial, et dans la trésorerie du XVe siècle, le musée Boucher-de-Perthes présente des collections de nature encyclopédique. La section archéologique témoigne du passé de la région. Le fonds d’histoire naturelle évoque l’écosystème de la baie de Somme. Enfin, un ensemble de premier plan illustre l’évolution des beaux-arts et des arts décoratifs, avec comme points forts de précieuses sculptures et peintures des XVe et XVIe siècles, d’importants tableaux du XVIIIe siècle et des œuvres modernes de Camille Claudel ou Alfred Manessier.

Le Musée Boucher de Perthes a fermé ses portes le lundi 22 mars pour des travaux de réhabilitation et d’extension. Durant cette période, les services du Pôle Patrimoine préaprent le chantier de construction et de rénovation, ainsi que les chantiers des collections, des médiations et de la muséographie. Le musée reste toutefois ouvert sur simple demande pour les groupes.

Le chantier, qui s’échelonnera jusqu’en 2026, doit notamment permettre à l’équipement d’accueillir une collection d’oeuvres de l’artiste-peintre Alfred Manessier. “Le musée, qui a été reconstruit après 1945 sur le site de l’ancien hôtel de Ville, n’est plus aux normes. Nous avons profité de la nécessité de réaliser des travaux pour le repenser totalement, en particulier l’accueil, les espaces de conservation et d’exposition. Nous avons également reçu un don des enfants du peintre Alfred Manessier, qu’il s’agit désormais d’exposer, annonce Patrick Absalon, directeur adjoint du Pôle patrimoine et chef du service musée. Plusieurs scénarios de développement seront proposés dans les mois qui viennent, par le cabinet spécialisé dans la programmation architecturale avec qui nous travaillons. Il est prévu de rouvrir le musée rénové au public en 2026”.

“Il y aura également, à partir de 2023, une Maison du projet qui deviendra une vitrine de ce qui se passera dans le musée, afin que chacun puisse se renseigner sur l’évolution du chantier, informe Romain Zechser, directeur du Pôle Patrimoine. Des projets culturels et muséographiques hors-les-murs seront enfin proposés dans des entreprises, dans d’autres musées ou au sein d’associations”.

Des visites des collections et du beffroi resteront possibles :

• pour tous les groupes scolaires,

• pour tous les groupes constitués qui font la demande d’une visite accompagnée du musée,

• pour tous les groupes constitués qui souhaitent visiter le beffroi,

• lors des visites programmées de la saison estivale,

• lors d’événements nationaux comme la Nuit européenne des musées et les Journées européennes du patrimoine.

Plus d’informations auprès du service des publics du Pôle patrimoine au 03 22 20 29 69.



Ville d’Abbeville