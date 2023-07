Visite commentée du musée Bost et de l’Outil Musée Bost et de l’outil à Laissey Laissey, 17 septembre 2023, Laissey.

Visite commentée du musée Bost et de l’Outil Dimanche 17 septembre, 09h00 Musée Bost et de l’outil à Laissey Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, dimanche 17 septembre de 9h à 18h, profitez d’une visite commentée du musée Bost et de l’Outil. Découvrez l’histoire de l’entreprise et l’évolution des métiers au sein de celle-ci. Le musée présente également toute une palette d’outils, certains bien connus et d’autres aux usages inattendus.

Musée Bost et de l’outil à Laissey 42 Grande Rue 25820 Laissey Laissey 25820 Doubs Bourgogne-Franche-Comté Cette entreprise fabriquait toutes sortes d’outils mais son produit phare, la pince universelle, lui a permis de s’imposer parmi les plus grands producteurs de pinces et de tenailles. Venez découvrir le parcours de cette entreprise et les différents métiers d’antan à travers une large collection d’outils.

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Office de tourisme du Doubs baumois