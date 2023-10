Cet évènement est passé Visite guidée des collections du musée Bossuet Musée Bossuet Meaux Catégories d’Évènement: Meaux

Seine-et-Marne Visite guidée des collections du musée Bossuet Musée Bossuet Meaux, 13 mai 2023, Meaux. Visite guidée des collections du musée Bossuet Samedi 13 mai, 20h30 Musée Bossuet inscription conseillée Visite guidée des salles du musée pour découvrir à la fois l’histoire du lieu (ancien palais épiscopal de Meaux) et la variété des colections d’art et d’histoire. Musée Bossuet 5 place Charles de Gaulle 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 34 84 45 http://www.musée-bossuet.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 83 69 04 90 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.bossuet@meaux.fr »}] Autoroute A4 Direction Nancy – sortie Meaux, centre Historique, Cathédrale – SNCF : Gare de l’Est-Banlieue Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Meaux, Seine-et-Marne Autres Lieu Musée Bossuet Adresse 5 place Charles de Gaulle 77100 Meaux Ville Meaux Departement Seine-et-Marne Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Musée Bossuet Meaux latitude longitude 48.960868;2.878395

Musée Bossuet Meaux Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meaux/