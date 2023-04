Intermèdes musicaux Musée Bossuet Meaux Catégories d’Évènement: Meaux

Seine-et-Marne

Intermèdes musicaux Musée Bossuet, 13 mai 2023, Meaux. Intermèdes musicaux Samedi 13 mai, 20h00 Musée Bossuet Entrée libre Tout au long de la soirée des moments musicaux sont proposés régulièrement par le Conservatoire de musique du Pays de Meaux dans la grande salle du Synode de l’ancien palais épiscopal. Musée Bossuet 5 place Charles de Gaulle 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 34 84 45 http://www.musée-bossuet.fr Autoroute A4 Direction Nancy – sortie Meaux, centre Historique, Cathédrale – SNCF : Gare de l’Est-Banlieue Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 ©Ville de Meaux – musée Bossuet

Détails Catégories d’Évènement: Meaux, Seine-et-Marne Autres Lieu Musée Bossuet Adresse 5 place Charles de Gaulle 77100 Meaux Ville Meaux Departement Seine-et-Marne Age max 99 Lieu Ville Musée Bossuet Meaux

Musée Bossuet Meaux Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meaux/

Intermèdes musicaux Musée Bossuet 2023-05-13 was last modified: by Intermèdes musicaux Musée Bossuet Musée Bossuet 13 mai 2023 Meaux Musée Bossuet Meaux

Meaux Seine-et-Marne