Visite libre du musée Bossuet Musée Bossuet, 13 mai 2023, Meaux.

Installé dans l’ancien palais épiscopal de Meaux, le musée Bossuet présente des collections d’art et d’histoire (archéologie, peinture et sculpture).

Une riche et importante collection de peinture des XVIIe et XVIIIe siècles, autour de la donation d’Annie et Jean-Pierre Changeux ; une collection de peinture du XIXe siècle : orientalisme, romantisme, paysages et scènes de genre, autour du legs Moissan.

Les anciens appartements des évêques de Meaux sont reconstitués avec un mobilier issu partiellement de l’ancienne collection des évêques. Le souvenir du célèbre évêque, Jacques Bénigne Bossuet, est évoqué dans son ancien cabinet de travail.

Musée Bossuet 5 place Charles de Gaulle 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 34 84 45 http://www.musée-bossuet.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00

©Ville de Meaux – musée Bossuet