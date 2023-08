Visite guidée Musée Bonnard Le Cannet, 16 septembre 2023, Le Cannet.

Visite guidée 16 et 17 septembre Musée Bonnard inscription obligatoire

Découvrez l’exposition « On sort ! Les Loisirs avec Bonnard et son époque » à travers l’œil expert de nos médiateurs.

Cette visite guidée vous propose de découvrir le monde des loisirs de Pierre Bonnard à Georges Seurat, en passant par Louis Anquetin, Léon Pourtau ou encore Henri-Gabriel Ibels..

Musée Bonnard 16 boulevard Sadi Carnot 06110 Le Cannet Le Cannet 06110 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

Depuis juin 2011 est ouvert au Cannet le musée Bonnard, premier au monde dédié à l'œuvre de Pierre Bonnard, figure marquante de l'art des XIXe et XXe siècles. Plébiscité dès son ouverture, le musée Bonnard s'inscrit naturellement dans les institutions culturelles incontournable de la Côte d'Azur. Tout comme Giverny pour Claude Monet, Nice pour Matisse, Le Cannet était un lieu prégnant pour Pierre Bonnard. Il y acheta en 1926 la villa Le Bosquet et y passa plus de vingt ans. C'est durant cette période qu'il peint ses tableaux les plus inspirés, ceux dont les spécialistes s'accordent à dire qu'ils sont ses plus belles œuvres. Il était donc légitime que Le Cannet célèbre Bonnard en lui offrant son premier musée. En dehors de la présentation des collections, le musée Bonnard met en place une à deux expositions temporaires par an. Le musée Bonnard bénéficie du label « Musée de France » depuis 2006.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

(c) musée Bonnard