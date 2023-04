Visite de l’artiste Musée-bibliothèque Pierre André Benoit Alès Catégories d’Évènement: Alès

Visite de l’artiste Musée-bibliothèque Pierre André Benoit, 13 mai 2023, Alès. Visite de l’artiste Samedi 13 mai, 19h00 Musée-bibliothèque Pierre André Benoit entrée libre, sur inscription Rencontrez Anne Slacik et découvrez son exposition Alès, le beau temps avec elle. Elle vous parlera de ses inspirations, ses techniques, ses expositions et dédicadera le catalogue de l’exposition si vous le souhaitez. Musée-bibliothèque Pierre André Benoit 30100 Ales Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 98 69 http://museepab.fr [{« type »: « email », « value »: « museepab@alesagglo.fr »}] Collection d’art moderne exceptionnelle En 1986, Pierre André Benoit, PAB de son nom d’éditeur, imprimeur, poète, sculpteur, dessinateur fait don de sa collection d’oeuvres d’art moderne à sa ville natale, Alès, pour créer un musée qui porte son nom. La collection du musée, exceptionnelle, est dominée par les arts graphiques et le livre illustré. L’un des attraits est le petit format, « les minuscules » passion de PAB. La collection de PAB est remarquable, très intuitive, très personnelle : peintures, dessins et gravures d’Alechinsky, Braque, Picasso, Miró, Picabia, Survage, Viera da Silva, Bryen, Hugo et près de 450 livres réalisés par PAB alliant poésie et peinture déposés par la BnF. parking rue de Brouzen, accès par le parc Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

