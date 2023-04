Exposition Souviens-toi de moi Musée-bibliothèque francois pétrarque Fontaine-de-Vaucluse Catégories d’évènement: Fontaine-de-Vaucluse

Exposition Souviens-toi de moi Musée-bibliothèque francois pétrarque, 13 mai 2023, Fontaine-de-Vaucluse. Exposition Souviens-toi de moi Samedi 13 mai, 18h00 Musée-bibliothèque francois pétrarque Soirée autour de l’exposition Souviens-toi de moi

18h : visite de l’exposition en présence des artistes

19h : concert au jardin : album de chansons composé par Juli About et Ernest de Jouy autour des œuvres de Pétrarque dont l’illustre Chansonnier

entrée libre du musée de 18h à 22h Musée-bibliothèque francois pétrarque Rive Gauche de la Sorgue, 84800, Fontaine-de-Vaucluse Fontaine-de-Vaucluse 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 490205344 http://www.vaucluse.fr Le musée-bibliothèque François Pétrarque comporte à la fois une iconographie de dessins et d’estampes sur Pétrarque, un fonds d’éditions anciennes des œuvres du poète, et une collection d’art moderne perpétuant les liens d’un certain nombre d’artistes avec le site de Fontaine-de-Vaucluse. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

