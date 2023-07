Visites guidées des réserves Musée Bertrand Châteauroux Catégories d’Évènement: Châteauroux

Indre Visites guidées des réserves Musée Bertrand Châteauroux, 17 septembre 2023, Châteauroux. Visites guidées des réserves Dimanche 17 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Musée Bertrand 10 places par groupe. Les réserves du Musée Bertrand, habituellement fermées au public, ouvrent exceptionnellement leurs portes pour les Journées Européennes du Patrimoine. Cette visite guidée vous permettra de découvrir l’univers méconnu de la conservation mais également la richesse des collections castelroussines. Musée Bertrand 2 rue Descente des Cordeliers 36000 Châteauroux Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire 02 54 61 12 30 http://www.ville-chateauroux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0254611234 »}] Hôtel particulier de la fin du XVIIIe siècle situé au coeur du vieux Châteauroux. Le musée occupe l’hôtel de style classique construit à partir de 1770 et habité par le Général Bertrand compagnon de Napoléon à Sainte Hélène, où il mourut en 1844 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T09:50:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:50:00+02:00 © Musée Bertrand de Châteauroux Détails Catégories d’Évènement: Châteauroux, Indre Autres Lieu Musée Bertrand Adresse 2 rue Descente des Cordeliers 36000 Châteauroux Ville Châteauroux Departement Indre Age min 15 Age max 99 Lieu Ville Musée Bertrand Châteauroux

Musée Bertrand Châteauroux Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauroux/