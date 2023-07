Journée « Aux temps du général Bertrand » Musée Bertrand Châteauroux Catégories d’Évènement: Châteauroux

Indre Journée « Aux temps du général Bertrand » Musée Bertrand Châteauroux, 16 septembre 2023, Châteauroux. Journée « Aux temps du général Bertrand » Samedi 16 septembre, 16h00 Musée Bertrand Et si vous remontiez le temps à l’époque impériale ? Profitez de cette après-midi pour redécouvrir le Musée Bertrand à l’époque où il était encore la demeure du général Bertrand. Musée Bertrand 2 rue Descente des Cordeliers 36000 Châteauroux Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire 02.54.61.12.34 http://www.ville-chateauroux.fr Hôtel particulier de la fin du XVIIIe siècle situé au coeur du vieux Châteauroux. Le musée occupe l’hôtel de style classique construit à partir de 1770 et habité par le Général Bertrand compagnon de Napoléon à Sainte Hélène, où il mourut en 1844 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

