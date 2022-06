Musée Bernard d’Agesci – Visites guidées expo ABC ART Niort, 13 février 2015, Niort.

Musée Bernard d’Agesci – Visites guidées expo ABC ART Niort

2015-02-13 – 2015-02-26

Niort 79000

7 EUR « Entre découverte d’abécédaires exceptionnels et d’œuvres d’art moderne et contemporain inédites à Niort, l’exposition ABC ART : l’alphabet, de l’école au musée présente la place de l’alphabet et des lettres dans le cercle familial, à l’école et au musée aux 19e et 20e siècles. »

Visites guidées de l’exposition tous les mardis et jeudis à 15h.

+33 5 49 78 72 00

Niort

