Visite libre au musée de Niort Musée Bernard d’Agesci Niort, 16 septembre 2023, Niort.

Visite libre au musée de Niort 16 et 17 septembre Musée Bernard d’Agesci Gratuit. Entrée libre.

Inauguré en juin 2006, le musée Bernard d’Agesci est logé dans un bâtiment d’une grande beauté, conçu par Georges Lasseron (1844-1932). Sa transformation en musée est le résultat d’une décision visant à regrouper en un seul lieu les collections qui étaient précédemment exposées dans des sites distincts, à savoir le museum d’histoire naturelle et le musée des Beaux-Arts. L’objectif était de créer un musée pluridisciplinaire, vivant et ouvert aux jeunes à Niort.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir les collections du musée lors d’une visite libre. Profitez de cette opportunité pour explorer les trésors du musée dans un cadre propice à la découverte et à l’épanouissement culturel.

Musée Bernard d’Agesci 26 avenue de Limoges, 79000 Niort Niort 79000 Centre Ville Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 78 72 00 http://www.agglo-duniortais.fr Le musée Bernard d’Agesci, un lieu fascinant où se mêlent cabinet de curiosités et espace de vie, vous invite à un voyage à travers le temps. Il abrite des collections variées provenant du musée des Beaux-Arts, des arts décoratifs, des collections ethnographiques et musicales.

En mettant également en valeur l’histoire naturelle, le musée présente des collections régionales d’ornithologie et de géologie. De plus, il abrite le Conservatoire de l’Éducation, une partie importante de son identité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©Collection Musées de Niort Agglo