Nuit des musées : au musée Bernard d’Agesci Musée bernard d’agesci, 13 mai 2023, Niort.

Le temps d’une nuit, à partir du coucher du soleil, les musées de Niort Agglo ouvrent gratuitement leurs portes pour vous offrir une expérience conviviale et ludique.

Au musée Bernard d‘Agesci

Exposition et accrochage en cours. Cela bouge à tous les étages avec La classe, l’oeuvre ! Ce dispositif adossé à la Nuit européenne des musées concrétise cette année les projets de deux établissements niortais, le lycée de la Venise Verte et les élèves de seconde de section européenne (avec une médiation numérique en anglais et français des collections d’Histoire naturelle) et le lycée Jean Macé et les élèves de première de la spécialité Histoire des arts (qui commenteront quelques oeuvres dans l’optique de l’accessibilité des collections à tous les publics.)

20h et 22h : visites de l’atelier de restauration de peinture et arts graphiques. Sur réservation.

Entre 22 heures et minuit : An.So dévoilera son univers à la lumière de lampes torches, exploration éclairante à tous les sens du terme pour une découverte lumineuse de ses Passeurs et de ses Crieurs.

Musée bernard d'agesci 26 avenue de Limoges, 79000 Niort Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Cabinet de curiosités et lieu de vies : écrin de collections Sciences et Arts pour un voyage dans les temps. Des collections Beaux-Arts, arts décoratifs, ethnographiques, musiques, Histoire Naturelle dont des collections ornithologiques et géologiques régionales, un Conservatoire de l'éducation…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

©Niort Agglo