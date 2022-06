Musée Bernard d’Agesci – Chasse au trésor nocturne – Danger Dragon

Musée Bernard d’Agesci – Chasse au trésor nocturne – Danger Dragon, 14 juillet 2022, . Musée Bernard d’Agesci – Chasse au trésor nocturne – Danger Dragon

2022-07-14 – 2022-07-14 10 EUR « Lancez-vous dans une chasse au trésor pour protéger la ville contre un prochain fléau. Sur le parcours, des indices vous permettront de découvrir les mots clés de votre formule magique capable de chasser le dragon. Une exploration ludique des collections du musée Bernard d’Agesci pour adultes et grands enfants. » Durée 1h env.

