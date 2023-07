Visite guidée du Musée Benoît-De-Puydt en néerlandais Musée Benoît-De-Puydt Bailleul, 16 septembre 2023, Bailleul.

Visite guidée du Musée Benoît-De-Puydt en néerlandais 16 et 17 septembre Musée Benoît-De-Puydt Gratuit. Sans inscription – dans la limite de la jauge maximale fixée par le musée

Parcourez le musée avec un médiateur en 30 minutes top chrono !

Depuis sa création à aujourd’hui en passant par la destruction et l’évacuation des collections en 1918, la visite met en avant la richesse et la diversité des collections, ainsi que le lien étroit qu’elles entretiennent avec l’histoire de la ville, voire de la Flandre.

Musée Benoît-De-Puydt 24 rue du Musée – 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 03 28 49 12 70 http://www.musee-bailleul.fr Le musée, dédié aux beaux arts, a le label « Musée de France ». Il s’est constitué en 1859 à la suite du legs consenti à sa ville natale par un riche collectionneur, Benoît De Puydt. Tout au long de sa vie, ce greffier, curieux et passionné, a rassemblé un important ensemble d’objets d’art, témoins de la culture flamande du XVe au XIXe siècle (peintures dont Brueghel d’enfer, sculptures, céramiques, cabinets anversois, dentelle et art décoratif). Prolongeant l’œuvre de Benoît de Puydt et respectant l’esprit d’une maison de collectionneur, les donations successives d’artistes (Pharaon de Winter) et d’amateurs ont renforcé le charme si particulier de ce musée. A25 Lille-Dunkerque, sortie 10 Bailleul, centre ville SNCF Lille-Dunkerque/Calais, gare Bailleul

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

Ville de Bailleul