Atelier en famille : Couronne d'hiver

Seine-Maritime Atelier en famille : Couronne d’hiver Musée Beauvoisine Rouen, 4 janvier 2024, Rouen. Atelier en famille : Couronne d’hiver Jeudi 4 janvier 2024, 14h30 Musée Beauvoisine Réservation obligatoire (nombre de places limitées) / 3 personnes minimum. Tarif unique de 4 euros par personne. Pour plus de renseignements : 02 35 71 41 50. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

N'hésitez pas à ramener vos pommes de pins et autre matériel naturel ramassés pour la décoration. Atelier réalisé avec Sabrina Martin, artisan fleuriste.

