Seine-Maritime Spectacle en famille : Blanc des neiges Musée Beauvoisine Rouen, 29 décembre 2023, Rouen. Spectacle en famille : Blanc des neiges Vendredi 29 décembre, 16h00 Musée Beauvoisine Inscription obligatoire. Présence requise d’un parent / atelier pour les 18mois-3 ans. Tarif unique de 3 euros par personne. Pour plus de renseignements : 02 35 71 41 50 ou publics2@musees-rouen-normandie.fr Une moufle de laine perdue dans la neige au fond d’un bois sert de logis aux animaux de la forêt transis de froid. Souris, chat, renard, mouton, ours entrent un par un, se poussent pour se loger, agrandissent le nid de leur présence et de leur chaleur. Les histoires circulent dans cet univers douillet. La moufle : conte traditionnel russe autour duquel s’articule le spectacle avec Caroline Avenel. Musée Beauvoisine 198 Rue Beauvoisine, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

