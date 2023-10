Midi-musée : Menaces sur le fleuve Musée Beauvoisine Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Midi-musée : Menaces sur le fleuve Musée Beauvoisine Rouen, 19 décembre 2023, Rouen. Midi-musée : Menaces sur le fleuve Mardi 19 décembre, 12h30 Musée Beauvoisine Réservation obligatoire (nombre de places limitées). Tarif unique de 3 euros par personne. Pour plus de renseignements : 02 35 71 41 50 ou publics2@musees-rouen-normandie.fr Dans le cadre de l’exposition Rouen Port(e) des Océans, venez en savoir plus sur l’histoire du port de Rouen mais aussi sur sa grande richesse naturelle. Cette visite sera également l’occasion de découvrir les menaces pesant sur la biodiversité aquatique mais aussi quelques gestes simples pour la protéger. Musée Beauvoisine 198 Rue Beauvoisine, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-19T12:30:00+01:00 – 2023-12-19T13:15:00+01:00

