Animation : Atelier participatif Musée Beauvoisine Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Animation : Atelier participatif Musée Beauvoisine Rouen, 8 novembre 2023, Rouen. Animation : Atelier participatif Mercredi 8 novembre, 10h00 Musée Beauvoisine Gratuit / Sans réservation (dans la limite des places disponibles). Pour plus de renseignements : 02 35 71 41 50 ou publics2@musees-rouen-normandie.fr Musée Beauvoisine 198 Rue Beauvoisine, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T10:00:00+01:00 – 2023-11-08T12:00:00+01:00

2023-11-08T10:00:00+01:00 – 2023-11-08T12:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Musée Beauvoisine Adresse 198 Rue Beauvoisine, 76000 Rouen Ville Rouen Departement Seine-Maritime Lieu Ville Musée Beauvoisine Rouen latitude longitude 49.447101;1.099004

Musée Beauvoisine Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/