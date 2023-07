Exposition : « Le Pays basque en couleurs. Autochromes 1907-1935 » Musée basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne, 16 septembre 2023, Bayonne.

Exposition : « Le Pays basque en couleurs. Autochromes 1907-1935 » 16 et 17 septembre Musée basque et de l’histoire de Bayonne Gratuit. Sur inscription.

L’irruption de la couleur dans la photographie révèle un monde jusqu’alors connu uniquement en noir et blanc. Des images peu connues du Pays basque nord et sud à découvrir, provenant du fonds du musée Basque et d’autres collections : musée Albert-Kahn (département de l’Oise), musée Basque de Bilbao…

Musée basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des corsaires, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Petit Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 59 08 98 [{« type »: « link », « value »: « http://www.musee-basque.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 59 59 08 98 »}] Au cœur du centre ancien de Bayonne, le musée présente sur 3000 m2 plus de 2000 objets et œuvres d’art.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Jacques Henri Lartigue, Madeleine Messager en maillot rayé et Marie-Rose Boestel sur la plage d’Hendaye, 1927