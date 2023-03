La fabrication de l’espadrille Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

La fabrication de l'espadrille de Mauléon, de la maison à l'usine / Conférence

→ Jeudi 30 mars à 18h

On fabrique des sandales à semelle en corde tressée depuis des millénaires.

La fabrication de l’espadrille est pendant longtemps une spécialité de la péninsule ibérique. Elle passe sur le versant nord à partir du 18e siècle. Au milieu du 19e siècle, à Mauléon, des entrepreneurs avisés transforment un artisanat domestique en production mondialisée.

Par Joël Larroque, association Ikerzaleak.

Gratuit sur réservation 05 59 59 08 98. L’art de l’espadrille… / Visite-démonstration

→ Dimanche 2 avril à 14h

Présentation de la vitrine consacrée à l’espadrille et démonstration par Amandine Buzian, artisane-sandalière de L’Art de l’espadrille, Entreprise du Patrimoine Vivant.

