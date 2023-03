Exposition: Autochromes du Pays Basque Musée Basque, 7 juillet 2023, Bayonne .

Exposition: Autochromes du Pays Basque

Musée Basque, 37 Quai des corsaires, Bayonne

2023-07-07 – 2024-01-07

Musée Basque 37 Quai des corsaires

Bayonne

Basses-Pyrénées

L’exposition Autochromes du Pays Basque conçue avec le Musée Basque de Bilbao, proposera une sélection d’images en couleurs encore jamais vues sur le Pays Basque des années 1910 à 1930, qui retrace la diffusion et l’impact du procédé de part et d’autre de la frontière.

Une immersion sensible dans le monde d’hier à travers les différents usages de l’autochrome : recherches et compositionsartistiques, enregistrements documentaires ou souvenirs de famille.

