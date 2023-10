Cet évènement est passé Musée Barthelemy-Thimonnier : Animation vélo et Tricot Urbain Musée Barthelemy-Thimonnier Amplepuis Catégories d’Évènement: Amplepuis

Musée Barthelemy-Thimonnier Amplepuis, 13 mai 2023, Amplepuis. Musée Barthelemy-Thimonnier : Animation vélo et Tricot Urbain Samedi 13 mai, 14h00 Musée Barthelemy-Thimonnier Porte ouverte au musée : Ouverture gratuite exceptionnelle de 14 à 20 heures pour (re)découvrir

la collection de cycles du musée Thimonnier ! Stand vélo : De nombreuses animations proposées par nos partenaires et acteurs vélo du territoire : essais de Vélos à assistance électrique et vélos mécaniques pour tous les âges, atelier de réparation de vélo, récit de voyage à vélo…

Avec le service Mobilités de la COR. Chorégraphie vélo : Répétitions de la chorégraphie vélo avec la Cie Dynamo : venez participer ! Tricot urbain : Avec l’Atelier Tiers-lieu

Habillage de vélos, d'arbres et de mobilier urbain à l'aide de fils de couleurs tricotés. Venez participer et profitez-en pour customiser votre vélo ! Musée Barthelemy-Thimonnier Place de l'hôtel de ville, Amplepuis, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Le musée Barthélemy Thimonnier conserve la première collection publique de machines à coudre de France. A celle-ci s'ajoute une remarquable collection de cycles et d'affiches. Abrité dans la chapelle et l'ancien hôpital d'Amplepuis, en plein cœur du village, le musée Barthélemy Thimonnier porte le nom de l'inventeur du premier métier à coudre (brevet 1830).

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

