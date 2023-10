Cet évènement est passé Création sonore « L’inouï du musée » Musée Barrois Bar-le-Duc Catégories d’Évènement: Bar-le-Duc

Meuse Création sonore « L’inouï du musée » Musée Barrois Bar-le-Duc, 13 mai 2023, Bar-le-Duc. Création sonore « L’inouï du musée » Samedi 13 mai, 18h00 Musée Barrois Entrée libre Une fois par an, pendant la nuit, les objets du musée doivent prononcer leur nom pour pouvoir conserver leur âme. Bien sûr, cela se fait habituellement à l’abri des oreilles indiscrètes… C’est donc une grande première de pouvoir enfin entendre cet étrange rituel capté par nos micros ! Un inventaire à la Prévert parfois étonnant, mis en voix pour l’occasion par la compagnie Les Mots du Vent.

En extérieur.

Réalisation sonore : Olivier Noack / Voix : Sophie Wilhem et Olivier Noack Musée Barrois Château des Ducs, Rue François de Guise, 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est 03 29 76 14 67 http://museebarrois.eklablog.fr Créé en 1841 à l’initiative de l’architecte Théodore Oudet, le musée ouvre ses portes au public à l’hôtel de la Meuse. Il est transféré et inauguré en 1974 dans le château des ducs (restauré). Les collections de géographie créées en 1884 par M. Bonnabelle s’ajoutent aux collections initiales. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Musée barrois, Bar-le-Duc / Numerize

