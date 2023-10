Atelier « Le petit récoleur » Musée Barrois Bar-le-Duc, 13 mai 2023, Bar-le-Duc.

Atelier « Le petit récoleur » Samedi 13 mai, 16h00 Musée Barrois sur inscription

Les enfants sont initiés au récolement, travail obligatoire et devenu le quotidien des agents du Musée barrois depuis sa fermeture au public. Cette opération est très importante pour mieux connaître les œuvres : leur taille, leur état de conservation, l’endroit où elles sont rangées… Armés d’un mètre et de gants, les enfants se mettent dans la peau d’un agent en charge du récolement. Pour cela, il leur est demandé d’apporter un objet qu’ils aiment et une boîte qui lui est adaptée.

Musée Barrois Château des Ducs, Rue François de Guise, 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est 03 29 76 14 67 http://museebarrois.eklablog.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0329761467 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@meusegrandsud.fr »}] Créé en 1841 à l’initiative de l’architecte Théodore Oudet, le musée ouvre ses portes au public à l’hôtel de la Meuse. Il est transféré et inauguré en 1974 dans le château des ducs (restauré). Les collections de géographie créées en 1884 par M. Bonnabelle s’ajoutent aux collections initiales.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T16:00:00+02:00 – 2023-05-13T17:30:00+02:00

2023-05-13T16:00:00+02:00 – 2023-05-13T17:30:00+02:00

© Musée barrois, Bar-le-Duc